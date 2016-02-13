NBA All-Star tarihinden 5 unutulmaz maç!

2010 ARLINGTON



DOĞU 141-139 BATI

1967 SAN FRANCISCO



BATI 135-120 DOĞU

2003 ATLANTA



BATI 155-145 DOĞU (2 UZT)

1987 SEATTLE



BATI 154-149 DOĞU (UZT)

1992 ORLANDO



BATI 153-113 DOĞU

NBA'de sezonun en eğlenceli ve keyifli günü, All-Star günü...En iyi yeteneklerin onurlandırıldığı, büyük anlara sahne olan NBA All-Star'da en çok akılda kalan 5 maçı sizin için seçtik....Dallas Cowboys'un stadyumunda tam 108.713 taraftar bu maçı izlemişti. Stadyumun hazırlanışı ve basketbol salonuna çevrilişi bile büyük bir olay olmuştu.Doğu takımı, gelecekte takım arkadaşı olacak Dwyane Wade ve Chris Bosh ile zafere gitmişti. Wade, 28 sayı, 11 asist ve 5 top çalma ile MVP seçilmişti.NBA All-Star tarihinin efsaneleri bir arada! Maçı kaybeden Doğu takımında Wilt Chamberlain, Bill Russell, Oscar Robertson, John Havlicek, Willis Reed, Hal Greer, Jerry Lucas var! Bu 7 oyuncu, NBA'in 1996'da açıkladığı en iyi 50 oyuncu listesinde yer alıyor.Batı'da ise diğer Top-50 üyeleri vardı. Rick Barry, Lenny Wilkins, Elgin Baylor, Dave DeBusschere ve 'NBA logosundaki adam' Jerry West! Batı, sürpriz bir şekilde maçı kazandı. Üstelik tüm zamanların en iyi iki pivotu Wilt Chamberlain ve Bill Russell'a rağmen...Rick Barry 38 sayı, Thurmond ise 18 ribauntla galibiyeti getiren isimler oldu. Rick Barry ise Cow Palace'daki dev buluşmanın MVP'si olmuştu.Efsaneler içerisinde efsane bir maç; Michael Jordan'ın vedası! Bu sezon Kobe'nin vedasının benzetildiği All-Star. Duygu yoğunluğu, maçın ötesin geçmişti. Ayrıca, Jermaine O'Neal'ın yaptığı gereksiz faul ve Michael Jordan'a son All-Star'ında galibiyetten uzak tutan o faulle de hatırlanır.Kevin Garnett, 37 sayı ile bu maçın MVP'si seçilmişti.80'lere damgasını vurmuş kim varsa, bu All-Star'da vardı. Michael Jordan, Dominique Wilkins, Moses Malone, Larry Bird, Juliues Erving Doğu takımında.Batı'da ise Magic Johnson, Hakeem Olajuwon, James Worthy ve Kareem Abdul-Jabbar gibi büyük efsaneler vardı. Bu All-Star'da yer alan 24 oyuncunun 13'ü bugün Hall of Famer oldu.Magic'in uzatmalardaki oyunu, galibiyeti Batı'ya getirmişti. Seattle Supersonics'in yıldız forveti Ralph Sampson, efsaneler arasından sıyrılarak 34 sayı ile maçın MVP'si oldu.NBA tarihinin en unutulmaz, tüm dünya için en 'olay' All-Star maçı buydu.HIV pozitif olduğu ortaya çıkan Magic Johnson, aniden basketbolu bırakmaya karar verdi ancak NBA sahnesine büyük vedası bu All-Star maçında olmuştu.Bilginin kolay edinilemediği bir dönemde, Magic Johnson'ın sapasağlam insanların karşısına çıkması ve alııldık gösterisini sunması bir algıyı yıkmıştı.Magic Johnson 25 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt ile bu maçın MVP'si seçilmişti.