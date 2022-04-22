Nazım Sangare: "Fenerbahçeli olmak gurur"

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-lacivetlilerde takımı adına son golü atan Nazım Sangare maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nazım Sangare: 'Fenerbahçeli olmak gurur'
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22 Nisan 2022 22:47
Fenerbahçe'de Nazım Sangare Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuştu.

Nazım Sangare yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Fenerbahçe'nin bir parçası olmak çok gururlu bir his." dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Golümü attım, inşallah böyle devam ederiz. Gol atmak güzel bir his." ifadelerini kullandı.

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