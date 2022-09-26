Nathan Redmond, gözünü ilk 11'e dikti

Beşiktaş'ın, Premier Lig'den kadrosuna kattığı Nathan Redmond, takım çalışmasında elinden sakatlanmıştı. Sol el tarak kemiğindeki kırık sebebiyle başarılı bir operasyon geçiren İngiliz kanat oyuncusunun, ilk etapta sahalardan 3 haftalık bir süreçte uzak kalması bekleniyordu ancak yıldız ismin yapılan son kontrollerinde 2 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynamasının önünde bir engel bulunmadığı belirtildi.



İDMANLAR ÖNEMLİ



Dev maçta özel bir bandajla oynayabilecek durumda olan İngiliz oyuncunun durumunu yakından takip eden Valerien Ismael'e, İngiliz futbolcudan flaş bir istek geldi. Başarılı oyuncunun, Siyah-Beyazlı formayla ilk derbisi olacak olması sebebiyle hocasından forma istediği bildirildi. Ismael'in ise oyuncunun idman performansına göre kadrosunu belirleyeceğini ilettiği öğrenildi.



CENK TOSUN 20 DAKİKA



Süper Lig 'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Siyah-Beyazlılar'da Cenk Tosun, derbide şans bekliyor. Ancak tecrübeli golcü, şu anda teknik direktör Valerien Ismael'in 11'inde ilk tercih değil. Fransız teknik adamın Cenk'e ilk 11 yerine ikinci yarının son 20 dakikalık bölümünde forma vermeyi planladığını ilettiği belirtildi.





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