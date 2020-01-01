Nashville, Raptors için yeni bir aday şehir!

The Athletic'den Adam Vingan'a göre, ABD'nin Tennessee eyaleti şehri Nashville, önümüzdeki sezon Toronto Raptors'a ev sahipliği yapacak başka bir aday olarak ortaya çıktı.



Koronavirüs salgını nedeniyle Kanada'ya seyahat yasaklandığında ötürü, Raptors muhtemelen Toronto'daki maçlarını oynayamayacak.



Louisville ve New Jersey, takıma ev sahipliği yapmakla ilgilendiklerini şimdiden ifade etmişlerdi. 22 Aralık'ta başlayan yeni sezonla birlikte, NBA bir çözüm bulmaya çalışıyor.



Raporlara göre Raptors, Toronto'da kalmanın ve maçlarını kendi sahasında oynamanın bir yolunu bulmaya çalışıyor.



