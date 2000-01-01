Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Nash, Kobe'nin vefatıyla ilgili: "Hala gerçek gibi gelmiyor.."

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, merhum NBA efsanesi ve eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın ölümüyle başa çıkma hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets koçu Steve Nash, merhum NBA efsanesi ve eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın ölümüyle başa çıkma hakkında konuştu.

Nash kısa süre önce, Kobe'nin trajik bir helikopter kazasında vefatından sonraki düşünce sürecini açıkladı:

"Los Angeles'ta tenis oynuyordum ve neredeyse hiçbir şey hissetmemiş gibiydim, öylece donakalmış ve resmen uyuşmuştum. Bunun bir savunma mekanizması mı, şok mu, yoksa başka bir şey mi olup olmadığını bilmiyorum. Ve gerçek olduğunu kavrama sürecimin, hala devam ettiğini düşünüyorum.

Gerçek gibi gelmiyor. Tüm kariyerimi onunla rekabet ederek geçirmiştim ve bir sene de onunla oynamıştım. Onu muhtemelen 2016'dan beri görmemiştim, ama her zaman orada olduğunu ve bir gün yine yollarımızın kesişeceğini biliyor gibiydim. Bununla başa çıkmak benim için çok zordu."

Nash 2012'de Lakers'a katıldığında, birçok kişi bu ikilinin mükemmel şekilde işleyeceğini varsaymıştı. O dönem bir süperstar olan Dwight Howard'ın da katılımıyla beklentiler oldukça yükselmiş olsa da, beklenen sonuç alınamamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal