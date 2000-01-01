Nash, Kobe'nin vefatıyla ilgili: "Hala gerçek gibi gelmiyor.."

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, merhum NBA efsanesi ve eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın ölümüyle başa çıkma hakkında konuştu.



Nash kısa süre önce, Kobe'nin trajik bir helikopter kazasında vefatından sonraki düşünce sürecini açıkladı:



"Los Angeles'ta tenis oynuyordum ve neredeyse hiçbir şey hissetmemiş gibiydim, öylece donakalmış ve resmen uyuşmuştum. Bunun bir savunma mekanizması mı, şok mu, yoksa başka bir şey mi olup olmadığını bilmiyorum. Ve gerçek olduğunu kavrama sürecimin, hala devam ettiğini düşünüyorum.



Gerçek gibi gelmiyor. Tüm kariyerimi onunla rekabet ederek geçirmiştim ve bir sene de onunla oynamıştım. Onu muhtemelen 2016'dan beri görmemiştim, ama her zaman orada olduğunu ve bir gün yine yollarımızın kesişeceğini biliyor gibiydim. Bununla başa çıkmak benim için çok zordu."



Nash 2012'de Lakers'a katıldığında, birçok kişi bu ikilinin mükemmel şekilde işleyeceğini varsaymıştı. O dönem bir süperstar olan Dwight Howard'ın da katılımıyla beklentiler oldukça yükselmiş olsa da, beklenen sonuç alınamamıştı.



