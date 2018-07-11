Napoli'den Sarri ve Jorginho itirafı! Rota Chelsea...

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, teknik direktör Maurizio Sarri ve futbolcularından Jorinho'nun İngiliz ekibi Chelsea'ye gideceğini duyurdu.

Aurelio De Laurentiis, Chelsea ile yaptıkları görüşmeyi doğrularken, "Maurizio Sarri için anlaşmanın sonundayız, artık her şey ona bağlı." dedi.

Manchester City'nin ciddi şekilde istediği 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Jorginho için de Chelsea ile anlaştıklarını belirten Aurelio De Laurentiis "Şartlarımı yerine getirdiler. Her şey avukatların elinde. Eğer Jorginho'nun transfer için isteği vardı ve bunu dikkate aldım. Manchester City'ye gitmek istemedi." dedi.

Başkan Aurelio De Laurentiis "Manchester City'den özür dilerim. Onlarla anlaştık ama transfer resmiyete kavuşmadı. Ancak Jorginho, Manchester'da değil Londra'da yaşamak istedi. Bu yüzden Chelsea'nin teklifini kabul ettik." açıklamasını yaptı.

Öte yandan İngiliz basını, Chelsea'nin Jorginho için 64 milyon euro ödeyeceğini duyurdu.