Napoli'nin Osimhen için beklentisi 180 milyon euro!

Transfer döneminde adı birçok kulüp ile anılan Victor Osimhen'in değeri belirlendi.



İddialara göre Napoli Başkanı De Laurentiis, PSG'nin transfer etmek istediği Osimhen'i 180 milyon euro'dan aşağı fiyata satmayacak.



Fransız basınında yer alan habere göre, De Laurentiis'in Osimhen'i satmak istemediği ancak 180 milyon euro gibi bir teklif gelirse oyuncuyu satabileceğini düşündüğü belirtildi.



PSG'nin Osimhen için yaptığı teklifi az bulan Laurentiis, Fransız devinin teklifini geri çevirdi.



AVRUPA'NIN DEVLERİ İSTİYOR



Nijeryalı golcü için PSG'nin yanı sıra Chelsea, Manchester United ve Bayern Münih'in de oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.



KARİYER SEZONUNU GEÇİRDİ



Napoli formasıyla bu sezon şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Osimhen, çıktığı 39 karşılaşmada 31 gol, 5 asistlik performans sergiledi.





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