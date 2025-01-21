Napoli'den MANU'ya Garnacho teklifi: Osimhen

Manchester United'ın Arjantinli yıldızı Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katmayı hedefleyen Napoli, Manchester United'a ilginç bir teklifte bulundu.



GARNACHO İLE ANLAŞMA TAMAM



İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre; Alejandro Garnacho'yu takıma katılmaya ikna etti ve Manchester United ile olan görüşmelerini sıklaştırdı.



Ancak Manchester United'ın 70 milyon euro'luk talebini fazla bulan Napoli, Manchester United'ın bonservis bedelinde indirime gitmesini istedi.



GARNACHO İÇİN OSIMHEN'DE İNDİRİM



Bunun için İngiliz ekibine ilginç bir teklifle giden Napoli, Garnacho transferinde indirime gidilmesi halinde Victor Osimhen'i Manchester United'a daha ucuza satmayı taahhüt etti.



Napoli'nin sezon başında Galatasaray'a kiraladığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sözleşmesinde 75 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.