Napoli'de en büyük aday Pioli!

İtalyan ekibi Napoli'de teknik direktör arayışları devam ediyor.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Napoli'nin, Milan'dan ayrılması beklenen Stefano Pioli'yi listesinin ilk sırasına yazdığı aktarıldı.



SÖZLEŞME VE MAAŞ



Napoli'nin, İtalyan teknik adama iki yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon euro maaş önermeye hazır olduğu kaydedildi.



MILAN İLE AYRILIK SÜRECİ



Pioli'nin Milan ile henüz ayrılık konusunda masaya oturmadığı ve Napoli'nin bu nedenle 58 yaşındaki teknik adama bu nedenle resmi teklif sunmadığı vurgulandı. Napoli ile Pioli arasındaki olası anlaşmanın Milan ile ayrılık süreci nedeniyle şu an için karmaşık olduğu ifade edildi. Stefano Pioli'nin Milan ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.



LİSTEDEKİ DİĞER ADAYLAR



Öte yandan Napoli'nin teknik direktör listesinde Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ve Fiorentina'nın hocası Vincenzo Italiano'nun da olduğu ancak iki teknik adamın da sezon bitmeden görüşme yapmayacağının altı çizildi.





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