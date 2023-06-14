Nantes, Mustafa Muhammed'in bonservisini aldı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed'i renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı golcünün sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunun devreye sokulduğu ve oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Muhammed'in sözleşmesinde 5.7 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyordu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın satın alma opsiyonu Football Club de Nantes tarafından kullanılmıştır. Football Club de Nantes kulübü şirketimize net 5.750.000 Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla 51 maça çıkan 25 yaşındaki Mustafa Muhammed, bu maçlarda 11 gol 4 asist kaydetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı golcünün sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunun devreye sokulduğu ve oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Muhammed'in sözleşmesinde 5.7 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyordu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın satın alma opsiyonu Football Club de Nantes tarafından kullanılmıştır. Football Club de Nantes kulübü şirketimize net 5.750.000 Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir." denildi.
Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla 51 maça çıkan 25 yaşındaki Mustafa Muhammed, bu maçlarda 11 gol 4 asist kaydetti.
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