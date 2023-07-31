Nantes, Lamine Diack'ı açıkladı!

Nantes, MKE Ankaragücü'nden Lamine Diack'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Nantes, Lamine Diack'ı açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2023 21:47
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Ankaragücü'nden Lamine Diack transferini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandığı belirtildi.

Diack ise imzasının ardından, "Burada, Nantes'ta olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Ligue 1'de oynamak çocukluk hayalimdi. Afrika'dan gelen her oyuncu bir gün burada oynamanın hayalini kurarr. Şimdi takımı keşfetmek ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

MKE Ankaragücü'nde geçen sezon 32 maçta sahaya çıkan Diack, 3 kez gol sevinci yaşamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery