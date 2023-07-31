Nantes, Lamine Diack'ı açıkladı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Ankaragücü'nden Lamine Diack transferini açıkladı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralandığı belirtildi.



Diack ise imzasının ardından, "Burada, Nantes'ta olmak beni gerçekten mutlu ediyor. Ligue 1'de oynamak çocukluk hayalimdi. Afrika'dan gelen her oyuncu bir gün burada oynamanın hayalini kurarr. Şimdi takımı keşfetmek ve takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum." dedi.



MKE Ankaragücü'nde geçen sezon 32 maçta sahaya çıkan Diack, 3 kez gol sevinci yaşamıştı.



