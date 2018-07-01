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Nagatomo'dan Terim'e: ''Maaşı sen yaz hocam!'''

Galatasaray'da yarım dönem forma giymesine karşın sarı kırmızılı camiada oldukça beğeni kazanan ve Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren Yuto Nagatomo'nun, Galatasaray'dan ayrılırken Fatih Terim ile yaşadığı diyalog tüm camiayı mest etti.

Nagatomo'dan Terim'e: ''Maaşı sen yaz hocam!'''
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01 Temmuz 2018 13:17
Sezon bittikten sonra Teknik Direktör Fatih Terim ile vedalaşırken Galatasaray'da formayı giymeyi çok istediğini belirten Japon futbolcu rakamı hocasına bıraktı.

Muğdat Çelik'i renklerine katan ve Ryan Donk ile de sözleşme uzatan Galatasaray, son bombasını Yuto Nagatomo ile patlattı. Geçen sezonun yarısını Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Japon futbolcunun transferi Cumartesi günü resmiyet kazandı. Kendisine boşta Real Betis ve başka takımlardan gelen teklifleri geri çeviren 31 yaşındaki sol bek, parçalı formayı giymek için hem tavrını ortaya koydu, hem de maaş bile konuşmadı.

''MAAŞI SEN YAZ HOCAM!''

Şampiyonluktan sonra Dünya Kupası hazırlığına başlayan Nagatomo, Florya'da Teknik Direktör Fatih Terim ile vedalaşırken, yeni sezonda da Galatasaray'da oynamak istediğini belirtti. Alacağı yıllık ücret konusunda sorun çıkarmayacağını belirten Japon yıldız, parayı İmparator'a bıraktı ve ''Maaşı sen yaz hocam!'' dedi. Nagatomo'nun bu tavrı bile sarı-kırmızılıları hayran bırakmaya yetti ve iki taraf da gereken özveriyi göstererek mutlu sona ulaştı.

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