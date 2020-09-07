Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor!

Fenerbahçe, Nabil Dirar'ın sözleşmesini feshetmek istiyor ancak Faslı futbolcu bu teklife sıcak bakmıyor.

Nabil Dirar, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Eylül 2020 12:39
Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Nabil Dirar, maaşında indirime gitmesine rağmen sarı-lacivertli takımın bu sezonki planlamasında yer almıyor.

34 yaşındaki futbolcu ile masaya oturan ve sözleşme feshi için görüşen sarı-lacivertli yönetim, Dirar'ın takımda kalmak istemesiyle strateji değiştirmek zorunda kaldı.

Dirar ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshetmek isteyen Fenerbahçe, Faslı oyuncunun alacaklarını da verecek.

Fenerbahçe ile yola devam etmek isteyen ve sözleşme süresini tamamlamak isteyen 34 yaşındaki Dirar da "Fenerbahçe'de kalarak forma savaşına girmek istiyorum. Bu takımın bu sezon yaşayacağı şampiyonlukta payımın olması en büyük dileğim" diyerek sarı-lacivertli yönetimin sözleşme fesih teklifine "şimdilik" yanaşmadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için