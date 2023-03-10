N'Koudou'nun ipinin çekilme sebebi

Beşiktaş'ta yönetim, Kevin N'Koudou'nun sıkça gece partilerine katıldığı haberini alınca yolların kesin olarak ayrılmasına karar verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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N'Koudou'nun ipinin çekilme sebebi
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10 Mart 2023 13:42
N'Koudou
N'Koudou
Beşiktaş
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'yla yolların ayrılması artık kesinlik kazandı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği acıka dile getirdiği N'Koudu'nun sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi için de çalışmalara başladı.

BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA

Tecrübeli teknik adamın sadece yetersiz performansı ile değil takımın ahengini bozduğu için de düşünmediği Kamerunlu oyuncunun son olarak Antalyaspor maçından sonra yaptığı parti ile sabırları taşırdığı iddia edildi.

YÖNETİCELERE VİDEOSU GÖNDERİLDİ

İstanbul'da 0-0 biten maçın ardından yer aldığı bir partide olduğu bilgisi ve görüntüleri yöneticilere video olarak gönderildi. Yöneticilerin bunun üzerine oyuncuyla yolları ayırma kararı aldığı belirtildi. 

 
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