Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'yla yolların ayrılması artık kesinlik kazandı.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği acıka dile getirdiği N'Koudu'nun sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi için de çalışmalara başladı.
BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA
Tecrübeli teknik adamın sadece yetersiz performansı ile değil takımın ahengini bozduğu için de düşünmediği Kamerunlu oyuncunun son olarak Antalyaspor maçından sonra yaptığı parti ile sabırları taşırdığı iddia edildi.
YÖNETİCELERE VİDEOSU GÖNDERİLDİ
İstanbul'da 0-0 biten maçın ardından yer aldığı bir partide olduğu bilgisi ve görüntüleri yöneticilere video olarak gönderildi. Yöneticilerin bunun üzerine oyuncuyla yolları ayırma kararı aldığı belirtildi.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği acıka dile getirdiği N'Koudu'nun sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi için de çalışmalara başladı.
BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA
Tecrübeli teknik adamın sadece yetersiz performansı ile değil takımın ahengini bozduğu için de düşünmediği Kamerunlu oyuncunun son olarak Antalyaspor maçından sonra yaptığı parti ile sabırları taşırdığı iddia edildi.
YÖNETİCELERE VİDEOSU GÖNDERİLDİ
İstanbul'da 0-0 biten maçın ardından yer aldığı bir partide olduğu bilgisi ve görüntüleri yöneticilere video olarak gönderildi. Yöneticilerin bunun üzerine oyuncuyla yolları ayırma kararı aldığı belirtildi.