Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'yla yolların ayrılması artık kesinlik kazandı.Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği acıka dile getirdiği N'Koudu'nun sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesi için de çalışmalara başladı.Tecrübeli teknik adamın sadece yetersiz performansı ile değil takımın ahengini bozduğu için de düşünmediği Kamerunlu oyuncunun son olarak Antalyaspor maçından sonra yaptığı parti ile sabırları taşırdığı iddia edildi.İstanbul'da 0-0 biten maçın ardından yer aldığı bir partide olduğu bilgisi ve görüntüleri yöneticilere video olarak gönderildi. Yöneticilerin bunun üzerine oyuncuyla yolları ayırma kararı aldığı belirtildi.