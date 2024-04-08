Golden State Warriors'ın eski genel menajeri Bob Myers, Warriors'ın Draymond Green'in Jordan Poole'u yumrukladığı görüntüleri kimin sızdırdığını bulamadığını söyledi.



TMZ Sports tarafından Ekim 2022'de paylaşılan görüntülerde, Warriors antrenmanı sırasında Green'in Poole'a yumruk attığı görülmüştü. Green'e eylemlerinden dolayı para cezası verilmiş ancak uzaklaştırma cezası verilmemişti.



Myers, eski oyuncu JJ Reddick'in podcast'inde konuk olduğu bölümde bu görüntülerin sızdırılmasının arkasında kimin olduğunu öğrenip öğrenmediği sorulduğunda, şu yanıtı verdi:



"Hayır. Sanırım buna verebileceğim en iyi cevap şu: Tespit edebildiğimiz bir kişi olmadı. Uzun süre baktık, takım dışı başkalarından da yardım aldık, fakat bulamadık."



Poole ve Green'in olayının görüntüleri 2022-23 sezonundan kısa bir süre önce ortaya çıkmasına rağmen, Poole yine de iyi bir normal sezon geçirmeyi başarmış ve kariyer rekoru 20,4 sayının yanı sıra 2,7 ribaund, 4,5 asist ortalamaları yakalamıştı.



Ancak Poole'un Warriors'taki dönemi, Golden State'in 2023 playofflarının ikinci turunda Los Angeles Lakers'a elendiği seride gösterdiği kötü performansla sona ermişti. Eski Warriors guardı, bu seride %34,5 şut isabetiyle maç başına sadece 8,3 sayı ortalaması yakalayabilmişti.



2023 yazında Warriors, Poole'u Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr., 2027 ikinci tur draft hakkı ve 2030 ilk tur draft hakkı karşılığında Washington Wizards'a takas etmiş ve karşılığında Chris Paul'u kadrosuna katmıştı.





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