Mutlu yıllar, sizi seviyoruz!

Yazması pek kolay olabilir ama bu zor yılın son günündeyiz! 2020 yılını geride bırakıyoruz ve yepyeni projeler, iletişim stratejileri ile 2021 yılının kapısını sonuna kadar açıyoruz.Türkiye'nin en fazla spor içeriğinin üretildiği Sporx.com'da 2020 yılının başında stratejimizi "her spor branşında daha fazla icerik üretimi" olarak belirledik.2020 yılı boyunca hazırladığımız özel röportajlar, araştırmalar ve incelemeler ile15 yıl önce başladığımız inanılmaz serüvenin şu anda ulaştığı noktanın farkındayız ve bu "noktayı" daha da yukarı seviyeye çıkartmak için uzun yıllardır beraber çalıştığımızTürkiye'nin spor alanında en geniş ve en hızlı içerik platformu olan Sporx.com'da 2020 yılı boyunca içerik stratejilerimizin en önemli saç ayaklarından biri de kullanıcılarımızın "aradıklarınınHazırladığımız NBA, EuroLeague, iddaa sayfalarının yanı sıra"Quiz", "İlk 11 kur, Puan durumu oluştur" gibi uygulamalarımızla da içerik havuzumuzu da da genişlettik.yenileyerek siz çok sevdiğimiz arkadaşlarımıza daha iyi bir deneyim yaşattık ve 2021 yılı içerisinde de özellikle mobil uygulamalarımızda sizlerin de beğenisine sunacağımız yeni projelerimiz olacak.2020 yılı için pek de hoşunuza gideceğini düşündüğümüz içerik planlamalarını hazırladık ve yılın ilk ayları ile beraber bu sürprizler ile sizleri buluşturacağız.Bizleri 20 yılı askın zamandır aralıksız takip eden ve2020 gibi olağan dışı bir yılda, dünya geneli ve spordaki tüm olumsuz etmenlere rağmen, geçtiğimiz yılların ve rakiplerimizin üstünde erişim rakamlarına ulaşmayı başardık. Özellikle pandeminin tam ortasında;Yayın hayatımızdaki 15. yılı geride bırakırken, bir kısmında sporun tamamen durduğu pandemi döneminde bile hala büyüme gerçekleştirmemizi sağlayan sporseverlere ve tüm Sporx ekibine minnetlerimi iletiyor, Mutlu, huzurlu ama en önemlisi sağlıklı bir yeni yıl diliyorum.Her koşulda, her spor branşından en güncel, en doyurucu ve en hızlı içeriği üreten Sporx.com'un çok zorlu geçen 2020 yılı boyuncahep beraber şahitlik ettik.Sizlerden gelen olumlu tepkiler sayesinde en sevdiğimiz işi yapabilmeye devam ettik ve tüm platformlarda daha iyi bir Sporx.com olabilmek için durmaksızın çalışarak geleceğe bakmaya devam edeceğiz. Sevdikleriniz ile beraber sağlıklı bir yıl diliyorum.