Mısır, hazırlık maçında Nijer ile karşı karşıya geldi. Mısır, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Mısır'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada ve 67. dakikada penaltıdan Muhammed Salah ile 55. dakikada Mustafa Muhammed attı.
Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mustafa Muhammed, 74 dakikada sahada kaldı. Trabzonsporlu Trezeguet ve Alanyaspor forması giyen Ahmed Hassan, 74. dakikada oyuna girdi.
Mısır'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada ve 67. dakikada penaltıdan Muhammed Salah ile 55. dakikada Mustafa Muhammed attı.
Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mustafa Muhammed, 74 dakikada sahada kaldı. Trabzonsporlu Trezeguet ve Alanyaspor forması giyen Ahmed Hassan, 74. dakikada oyuna girdi.
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