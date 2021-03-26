Mustafa Muhammed'in yanına sürpriz forvet!

Sezon sonu transfer çalışmalarını hız veren Galatasaray önceliklerini belirledi. Aslan'ın ilk hedefi golcü transferi.



Mustafa Muhammed'in performansından memnun olan sarı-kırmızılı takım, gelecek sezon Mısırlı yıldızla forma savaşı verecek bir isme ihtiyaç duyuyor.



Kolombiyalı Falcao'nun sakatlıklarının uzun sürmesi ve çoğu maçı kaçırması Galatasaray'ı bu konuda önlem almaya itiyor.



ARADIĞINI PREMIER LİG'DE BULDU



Bunun yanı sıra Aslan, sezon sonu takımdan ayrılması gündemde olan Falcao'nun yerini hemen doldurmak istiyor. Sarı-kırmızılılar aradığı ismi Premier Lig'de buldu.



Sarı-Kırmızılı takım Preimer Lig'de Crystal Palace forması giyen Benteke'yi kadrosuna katmak istiyor. 30 yaşındaki Belçikalı golcü futbolcu bu sezon 22 Premier Lig maçında 5 gol atmayı başardı.



SÖZLEŞMESİ SEZON SONU BİTİYOR



5 sezondur Crystal Palace forması giyen Benteke'nin kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor



Yeniden seçime girmeye hazırlanan Mustafa Cengiz yönetimi seçim öncesi bu transferi noktalamak istiyor. Devre arası transfer döneminde Beşiktaş da oyuncuyla ilgilenmiş ancak Benteke Türkiye transferine çok sıcak bakmamıştı.



Benteke son dönemdeki iyi perforansı sonrası uzun bir aranın ardından Belçika Milli Takımı'na davet edilmişti.



