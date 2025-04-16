Mustafa Eskihellaç, Eren'i aratmadı!

Trabzonspor'da devre arasında Gaziantep'ten transfer edilen Mustafa Eskihellaç, kısa sürede gösterdiği performansla selefi Eren Elmalı'nın yerini doldurdu. 27 yaşındaki sol bek bordo-mavili formayla 10 maçta 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Mustafa Eskihellaç, Eren'i aratmadı!
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16 Nisan 2025 10:22
Trabzonspor'un yeni sol beki Mustafa Eskihellaç performansıyla, Galatasaray'a transfer olan Eren Elmalı'nın ayrılığı sonrası oluşan boşluğu başarıyla doldurdu.

İstikrarını sürdüren 27 yaşındaki oyuncu, hem savunmada hem de hücumda yaptıklarıyla, taraftarların ve hocası Fatih Tekke'nin takdirini kazandı. Eren Elmalı'yı 4 milyon euro karşılığında Galatasaray'a gönderen Trabzon, iki taksitli 15 milyon TL bonservis bedeli karşılığında, Eskihellaç'ı Gaziantep'ten transfer etmişti. Karadeniz temsilcisi, ekonomik olarak da kazançlı çıktı.

FATİH TEKKE'NİN VAZGEÇİLMEZİ

Bordo-mavililerin eski sol beki Eren Elmalı, Trabzonspor formasıyla bütün kulvarlarda toplam 111 maça çıkıp, 1 gol ve 6 asistlik katkı sağlamıştı. Mustafa Eskihellaç ise şu ana kadar ligde ve kupada toplam 10 müsabakada görev aldı. Kısa sürede 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen sağ ayaklı sol bek oyuncusu Fatih Tekke'nin vazgeçilmezi oldu.

27 yaşındaki başarılı oyuncu, sağ kanat ve sol kanat mevkilerinde de görev yapabiliyor. Bu yönüyle de teknik direktör Fatih Tekke'nin maç içinde elini güçlendiriyor.

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