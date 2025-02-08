Mustafa Erhan Hekimoğlu: "Hocamıza teşekkür ederim"

Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu, 2-0'lık Sivasspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Mustafa Erhan Hekimoğlu: 'Hocamıza teşekkür ederim'
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08 Şubat 2025 21:41
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAVA SOĞUKTU, O BİRAZ ZORLADI"

Mücadeleyi değerlendiren Hekimoğlu, "Takım havası çok iyi. Tüm maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Hava soğuktu, o biraz zorladı. Ama oyuna girince alıştık. Güzel geçti, tüm takımı kutluyorum." dedi.

"HOCAMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Hocası Solskajer'e teşekkür eden genç yıldız, "Hocamıza bana süreleri verdiği için teşekkür ederim. Genç oyuncular için bu süreler çok değerli. En iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. Hoca da bize çok destek çıkıyor, güveniyor. İlgisi de çok iyi. Bu şekilde söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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