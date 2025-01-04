Mustafa Dalcı: "Beraberliği hak etmiştik"

Adana Demirspor, Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildi. Teknik direktör Mustafa Dalcı maç hakkında açıklamalar yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Dalcı: 'Beraberliği hak etmiştik'
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04 Ocak 2025 16:49
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, RAMS Başakşehir'e 1-0 yenildi. 

Maç hakkında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, beraberliği hak ettiklerini söyledi. Dalcı, "İkinci yarı oynanan oyunun hakkı da en kötü berabere bitmesi gereken bir maçtı." dedi. Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligin güçlü ve oyun planı olan bir takımına karşı oynadıklarını belirtti.

Hafta boyunca bu maça iyi çalıştıklarını ifade eden Dalcı, şunları dile getirdi:

"İlk yarıda belki olumsuz durumlar vardı bizim takımla alakalı. Rakibe göre doğru durduk ama oyun geçişlerini doğru yapamadık. Belki bir tane pozisyon verdik, bir hata yaptık. İlk yarı maalesef 1-0 içeriye girdik."

"Oyunumuzda mağlupken, beraberken, galipken ne yapabiliriz gibi planlarımız vardı. Dolayısıyla 1-0 mağlup içeriye girdiğimizde skoru değiştirmek adına üretken anlamda biraz daha dizilişimizde ve oyun anlayışımızda değişiklikler yaptık. İkinci yarı bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Pozisyonlarımız, duruşlarımız, geçişlerimiz iyiydi.

"Bu tarz bu seviyedeki takımlara karşı bu oyunu oynamak gerçekten kolay değildi. Ama oyuncularımız planımıza harfiyen uydu. Açıkçası ikinci yarı oynanan oyunun hakkı da en kötü berabere bitmesi gereken bir maçtı."

 

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