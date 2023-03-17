Süper Lig'de oynanan Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasının son anlarında gerginlik yaşandı.
Konyaspor'un uzatma dakikalarında attığı 2. golün ardından Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, tribünlerine gitti. Sehic'in kalesinden gelerek sevinmesi, Muslera'yı kızdırdı.
Bu anlarda Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Sehic'in yanına geldi ve rakibine müdahalede bulundu.
Muslera'nın müdahalesi sonrası iki kaleci arasında gerginlik yaşandı. Ardından diğer futbolcuların araya girmesiyle gerginlik sona erdi.
Konyaspor'un uzatma dakikalarında attığı 2. golün ardından Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, tribünlerine gitti. Sehic'in kalesinden gelerek sevinmesi, Muslera'yı kızdırdı.
Bu anlarda Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Sehic'in yanına geldi ve rakibine müdahalede bulundu.
Muslera'nın müdahalesi sonrası iki kaleci arasında gerginlik yaşandı. Ardından diğer futbolcuların araya girmesiyle gerginlik sona erdi.
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