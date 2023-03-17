Muslera ile Sehic arasında gerginlik yaşandı!

Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında Konyaspor'un ikinci golünün ardından iki takımın kalecileri Ibrahim Sehic ve Fernando Muslera arasında gerginlik yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Muslera ile Sehic arasında gerginlik yaşandı!
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17 Mart 2023 22:50
Süper Lig'de oynanan Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasının son anlarında gerginlik yaşandı.

Konyaspor'un uzatma dakikalarında attığı 2. golün ardından Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic, tribünlerine gitti. Sehic'in kalesinden gelerek sevinmesi, Muslera'yı kızdırdı.

Bu anlarda Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Sehic'in yanına geldi ve rakibine müdahalede bulundu.

Muslera'nın müdahalesi sonrası iki kaleci arasında gerginlik yaşandı. Ardından diğer futbolcuların araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

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