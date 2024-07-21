Muslera için flaş sözler: 'Çocuklar kaleci olmak istiyor'

Galatasaray'daki kaleci başarısının arkasındaki isim, Fernando Muslera'nın en büyük destekçisi olan Sarı-Kırmızılılar'ın kaleci antrenörü Fadıl Koşutan de Uruguaylı eldiven hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.
"TAFFAREL'İN BELİ TUTUNCA..."
"1974 İstanbul Pendik doğumluyum. 15 sene profesyonel liglerde kalecilik yaptım. En son Galatasaray'ın pilot takımı olan Beylerbeyispor'da görev aldım. Sonra Galatasaray Futbol Akademisi'nde kaleci antrenörü olarak göreve başladım. A takım serüvenim Taffarel'in beni davet etmesi ile başladı. Ne tesadüftür ki, ilk antrenmanımda Taffarel hocanın beli tutuldu ve tedavi için içeriye gitti. Ben bir anda, Muslera, Ufuk, Aykut ve Eray ile sahada tek başıma kaldım. O anda ne yapacağımı düşünürken Muslera'dan, benim kaleci antrenörlüğü kariyerim için çok önemli dokunuş geldi."
"MUSLERA 'SEN RAHAT OL' DEDİ"
"O sözleri bugün gibi hatırlıyorum. Muslera'nın, 'You are teacher, we are student. What you want to make, we will do that, relax (Sen hocasın biz öğrenci, sen ne dersen biz onu yapacağız rahat ol' demesi, öz güvenimi artırdı, işimi yapmamı sağladı. Antrenmandan sonra da Muslera, tedaviden dönen Taffarel'e 'Bu hocada farklı bir stil var' dedi ve yaptırdığım çalışmadan övgü ile bahsetti. işte o gün benim 'A takım' maceram başladı."
TAFFAREL ÖNERDİ, TERİM ONAYLADI
"Taffarel, Fatih Terim'le de konuşmuş, kendisinin asistanı olmamı istemiş. Fatih hoca da 'Evet çok iyi olur. Al onu yanına ve yetiştir' diyerek Taffarel'in isteğini onaylamış. İşte o zaman Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa bir takım 2 profesyonel kaleci antrenörü ile çalışmalara başladı. Ve bu durum örnek oldu. Şimdilerde hemen hemen tüm üst düzey takımlarda bu uygulamaya geçildi. İki kaleci antrenörlü sistemle çalışmanın faydalarını çok gördük ve halen de görüyoruz."
"HERKESTEN ÖNCE GELİR"
"Muslera'nın 13 yıldır gösterdiği üstün performans, devamlılık ve başarılar tesadüf olamaz. Sahadaki antrenman programını benden istemesi, buna göre ön hazırlık yapması, uyku düzeni, yemek programı gibi tüm detaylara dikkat etmesi başarısında önemli pay sahibi. Tüm sporculara örnek olabilecek bir profesyonel. Nasıl profesyonel olur diye spor kitaplarında onun yaşantısı ele alınabilir. Söylenen zamanda hazır olur herkesten de onu bekler. Yemek konusunda çok hassastır zararlı olduğunu düşündüğü hiçbir şeyi yemez. Disiplinlidir. 'Çalışırsam var olurum' der ve bu doğrultuda hareket eder. Vücudunu hep hazır tutacak tüm parametreleri uygular."
"HER OLUMSUZLUĞA HAZIR"
"Yaşayabileceği olumsuz sakatlıklar için bile hazırlanıyor. Vücudunun her bölümünü çalıştırıyor. Güçlendiriyor. 8 haftalık sürecek bir rehabilitasyon bile vücudunun hazır ve güçlü olduğundan 4 haftaya inebiliyor. Nando bizim ülke çocuklarına kaleciliği sevdirdi. Eskiden kimse kaleci olmak istemezken şimdi herkes yeşil forma ile Nando gibi kaleci olma hayalinde."
"TAFFAREL'İN BELİ TUTUNCA..."
"1974 İstanbul Pendik doğumluyum. 15 sene profesyonel liglerde kalecilik yaptım. En son Galatasaray'ın pilot takımı olan Beylerbeyispor'da görev aldım. Sonra Galatasaray Futbol Akademisi'nde kaleci antrenörü olarak göreve başladım. A takım serüvenim Taffarel'in beni davet etmesi ile başladı. Ne tesadüftür ki, ilk antrenmanımda Taffarel hocanın beli tutuldu ve tedavi için içeriye gitti. Ben bir anda, Muslera, Ufuk, Aykut ve Eray ile sahada tek başıma kaldım. O anda ne yapacağımı düşünürken Muslera'dan, benim kaleci antrenörlüğü kariyerim için çok önemli dokunuş geldi."
"MUSLERA 'SEN RAHAT OL' DEDİ"
"O sözleri bugün gibi hatırlıyorum. Muslera'nın, 'You are teacher, we are student. What you want to make, we will do that, relax (Sen hocasın biz öğrenci, sen ne dersen biz onu yapacağız rahat ol' demesi, öz güvenimi artırdı, işimi yapmamı sağladı. Antrenmandan sonra da Muslera, tedaviden dönen Taffarel'e 'Bu hocada farklı bir stil var' dedi ve yaptırdığım çalışmadan övgü ile bahsetti. işte o gün benim 'A takım' maceram başladı."
TAFFAREL ÖNERDİ, TERİM ONAYLADI
"Taffarel, Fatih Terim'le de konuşmuş, kendisinin asistanı olmamı istemiş. Fatih hoca da 'Evet çok iyi olur. Al onu yanına ve yetiştir' diyerek Taffarel'in isteğini onaylamış. İşte o zaman Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa bir takım 2 profesyonel kaleci antrenörü ile çalışmalara başladı. Ve bu durum örnek oldu. Şimdilerde hemen hemen tüm üst düzey takımlarda bu uygulamaya geçildi. İki kaleci antrenörlü sistemle çalışmanın faydalarını çok gördük ve halen de görüyoruz."
"HERKESTEN ÖNCE GELİR"
"Muslera'nın 13 yıldır gösterdiği üstün performans, devamlılık ve başarılar tesadüf olamaz. Sahadaki antrenman programını benden istemesi, buna göre ön hazırlık yapması, uyku düzeni, yemek programı gibi tüm detaylara dikkat etmesi başarısında önemli pay sahibi. Tüm sporculara örnek olabilecek bir profesyonel. Nasıl profesyonel olur diye spor kitaplarında onun yaşantısı ele alınabilir. Söylenen zamanda hazır olur herkesten de onu bekler. Yemek konusunda çok hassastır zararlı olduğunu düşündüğü hiçbir şeyi yemez. Disiplinlidir. 'Çalışırsam var olurum' der ve bu doğrultuda hareket eder. Vücudunu hep hazır tutacak tüm parametreleri uygular."
"HER OLUMSUZLUĞA HAZIR"
"Yaşayabileceği olumsuz sakatlıklar için bile hazırlanıyor. Vücudunun her bölümünü çalıştırıyor. Güçlendiriyor. 8 haftalık sürecek bir rehabilitasyon bile vücudunun hazır ve güçlü olduğundan 4 haftaya inebiliyor. Nando bizim ülke çocuklarına kaleciliği sevdirdi. Eskiden kimse kaleci olmak istemezken şimdi herkes yeşil forma ile Nando gibi kaleci olma hayalinde."
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