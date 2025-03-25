Muslera, eşyalarını ülkesine gönderdi

Galatasaray'da 2011 yılından bu yana forma giyen Fernando Muslera, bu sezonki performansıyla zaman zaman eleştiri alsa da son dönemdeki formuyla takımını ayakta tutan isimlerden biri oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muslera'nın sarı kırmızılı takımla yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Uruguaylı kaleci ailesini ülkesine göndermişti.
Fernando Muslera'nın milli arada ise eşyalarının bir kısmını Uruguay'a gönderdiği öğrenildi.
BU SEZON 8 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
38 yaşındaki eldiven bu sezon 35 maça çıktı ve kalesinde 49 gol gördü. Muslera 8 maçta ise kalesini gole kapadı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Muslera'nın sarı kırmızılı takımla yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Uruguaylı kaleci ailesini ülkesine göndermişti.
Fernando Muslera'nın milli arada ise eşyalarının bir kısmını Uruguay'a gönderdiği öğrenildi.
BU SEZON 8 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
38 yaşındaki eldiven bu sezon 35 maça çıktı ve kalesinde 49 gol gördü. Muslera 8 maçta ise kalesini gole kapadı.