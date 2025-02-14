Muslera'dan maç sonu soruya tepki!

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, AZ Alkmaar karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Muslera'dan maç sonu soruya tepki!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Şubat 2025 01:14
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, AZ Alkmaar karşılaşması sonrası konuştu.

Uruguaylı eldiven, "Tam unutmalık maç. Baştan sona oynamadık. İyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor." dedi.

"Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir." şeklindeki sorunun ardından, "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda!" yanıtını verdi.


YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery