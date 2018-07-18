Trabzonspor'dan Musa Çağıran için yeni hamle! Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo'ya transfer olması sonrasında orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, Osmanlıspor'dan Musa Çağıran'ı kadrosuna katmak istiyor.Uzun zamandır 25 yaşındaki futbolcu için görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibi, Mor-Sarılı ekibe son teklifini sundu.Yapılan görüşmelerde başarılı oyuncu için istenen bonservisi yüksek bulan Fırtına, kiralık formülünü devreye soktu.Bordo-Mavililer'in, Osmanlıspor'a 'Satın alma opisyonlu kiralama' teklifini ilettiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi.