Murat Sancak'tan Riva'ya Şansalan çıkarması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray maçına hakem Ali Şansalan'ın atanması sonrasında Riva'ya çıkarma yaptı ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hakemin değiştirilmesini talep etti.



Akşam gazetesinden Şafak Gözmen'in haberine göre; Bunun nedeni, geçen sezonun 25.haftasında oynanan A.Demir-Beşiktaş maçında Şansalan'ın verdiği kararlar...



Sancak o karşılaşmada Şansalan'ın çaldığı düdüklere sinirlenmiş ve tribündeki televizyonu kırmıştı...



Ayrıca o maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraber bitmişti. TFF'nin Sancak'ın bu talebi sonrasında ne karar vereceği belirsiz.





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