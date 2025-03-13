Sabah spor yazarı Murat Özbostan, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Rangers'a konuk olacağı karşılaşma öncesi köşesinde bir yazı kaleme aldı.
İşte Murat Özbostan'ın o yazısı;
"MOURINHO YÜZÜNDEN YENİLDİ"
"Fenerbahçe ilk maçta Mourinho'nun fantezileri nedeniyle mağlup oldu. Oysa bu maçın bir de rövanşı vardı.. Sanki Rangers karşılaşması tek maçmış gibi plansız, programsız rakibine saldırıp golleri yiyen bir takım gördük."
"FENERBAHÇE O GÜN BUGÜNDÜR KAPANDI"
"Normalde Fenerbahçe'nin bu gece farklı galip gelip maçı kazanması ve turu atlaması lazım.. Fenerbahçe o gün bugündür kapandı Samandıra'ya. Bu gece bir final oynayacak.. Avrupa'daki tek temsilcimiz. 'Elendik gittik' diye bakmamak lazım.. Türk futbolunun prestiji şu an Fenerbahçe'nin avuçlarında."
"MOURINHO FARKINI GÖSTERMELİ"
"250 milyon Euro'luk takım herhalde sadece ligi kovalamak için kurulmadı.. Tur umudum var, olmalı!.. Sabır maçın kilidi olacak.. Gol yerseniz tur da gider. Bugün kaleci performansı önemli. Livakovic kaleye geçmeli. Tecrübe şart. Atletik, güçlü ve hareketli adamlar olmalı sahada.. Dolayısıyla birinci kural, gol yememek, sonra da atmak. İlk maçta Fred çok arandı. Dönmesi büyük avantaj. Oyunu domine edecek adam.. İlk maçı Jose Mourinho'nun yüzünden kaybettik. Şimdi farkını göstermeli ve bu turu mutlaka almalıdır."
Murat Özbostan: "Mourinho farkını göstermeli"
Sabah spor yazarı Murat Özbostan, Fenerbahçe'nin Rangers maçı öncesinde Mourinho'yu eleştirerek, rövanşta tecrübeli hocanın fark yaratması gerektiğini vurguladı.
Son güncelleme 13 Mart 2025 13:41
Sabah spor yazarı Murat Özbostan, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Rangers'a konuk olacağı karşılaşma öncesi köşesinde bir yazı kaleme aldı.
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