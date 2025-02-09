Murat Karakoç: "Rüzgarı alarak üstümüze geldiler"

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Bandırmaspor'a 3-2 yenilen Şanlıurfaspor'da Yardımcı Antrenör Murat Karakoç konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Karakoç: 'Rüzgarı alarak üstümüze geldiler'
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09 Şubat 2025 17:02
Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Murat Karakoç da maçın 5. dakikasında yedikleri şok golle geriye düştüklerini kaydederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bandırmaspor rüzgarı arkasına alarak üstümüze geldi. Böyle bir baskı olacağını tahmin etmiştik 7 maçtır kazanamıyorlardı çünkü. Biz de ilk yarıda duran toplarla bulduğumuz 2 pozisyonda golleri bulup ilk yarıyı 2-1 önde kapattık. İkinci yarıda rakibin daha çok üstümüze geleceğini düşünerek kazandığımız toplarla hızlı hücumlar yapmayı planladık, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Son dakika yaptığımız penaltıyla mağlup olduk, Bandırmaspor'u tebrik ediyorum."

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