Murat Karakoç: 'Rüzgarı alarak üstümüze geldiler'

Şanlıurfaspor Yardımcı Antrenörü Murat Karakoç da maçın 5. dakikasında yedikleri şok golle geriye düştüklerini kaydederek şu değerlendirmeyi yaptı:*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
"Bandırmaspor rüzgarı arkasına alarak üstümüze geldi. Böyle bir baskı olacağını tahmin etmiştik 7 maçtır kazanamıyorlardı çünkü. Biz de ilk yarıda duran toplarla bulduğumuz 2 pozisyonda golleri bulup ilk yarıyı 2-1 önde kapattık. İkinci yarıda rakibin daha çok üstümüze geleceğini düşünerek kazandığımız toplarla hızlı hücumlar yapmayı planladık, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Son dakika yaptığımız penaltıyla mağlup olduk, Bandırmaspor'u tebrik ediyorum."
"Bandırmaspor rüzgarı arkasına alarak üstümüze geldi. Böyle bir baskı olacağını tahmin etmiştik 7 maçtır kazanamıyorlardı çünkü. Biz de ilk yarıda duran toplarla bulduğumuz 2 pozisyonda golleri bulup ilk yarıyı 2-1 önde kapattık. İkinci yarıda rakibin daha çok üstümüze geleceğini düşünerek kazandığımız toplarla hızlı hücumlar yapmayı planladık, yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Son dakika yaptığımız penaltıyla mağlup olduk, Bandırmaspor'u tebrik ediyorum."