Murat Cem Akpınar, Giresun yolunda

Trabzonspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ın, Giresunspor ile anlaşmak üzere olduğu öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
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Murat Cem Akpınar, Giresun yolunda
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27 Haziran 2022 14:06
Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig'den ise Kocaelispor'un peşinden koştuğu Trabzonsporlu Murat Cem Akpınar, Giresunspor yolunda.

23 yaşındaki merkezi orta saha oyuncunun yeşil beyazlı kulübe çok yakın olduğu ifade edilirken, Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'in, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile görüşmeleri sıklaştırdığı kaydedildi.

(GAZETE GİRESUN)

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