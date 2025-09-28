Muhammed, ilk şampiyonasından altın madalyayla döndü

Siirt'te "Uslu dursun" diye spora yönlendirilen Muhammed Sağır, boksta katıldığı ilk şampiyonada altın madalya kazandı.Merkez Hürriyet Ortaokulunda okuyan 12 yaşındaki Muhammed Sağır, evde sık sık yaramazlık yaptığı gerekçesiyle ailesi tarafından uslu durması için geçen yıl özel bir boks kulübüne yönlendirildi.Kulübe uyum sağlayan Muhammed, kısa sürede kendini geliştirerek müsabakalara katılacak seviyeye ulaştı.Türkiye Boks Federasyonu tarafından temmuzda Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Muhammed, çıktığı beş maçı da kazanarak altın madalya elde etti.Muhammed, başarısına yenilerini eklemek için okul çıkışlarında ve hafta sonu belirlenen saatlerde salona gelerek antrenmanlarına devam ediyor, gelecek yıl yapılacak müsabakalara hazırlanıyor.Muhammed Sağır, AA muhabirine, katıldığı ilk şampiyonada altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.İleride büyük bir boksör olmayı hedeflediğini anlatan Muhammed, geçen yıl başladığı boksta bu yıl derece yaptığını söyledi.Boksu sevdiğini, en büyük hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkesini temsil etmek olduğunu dile getiren Muhammed, şunları kaydetti:Antrenör Selami Gül ise uzun yıllar boks yaptıktan sonra son iki yıldır antrenörlük yaptığını söyledi.Çocuk ve gençlere boksu sevdirmeye çalıştığını belirten Gül, Muhammed'in gelecek adına umut vadettiğini dile getirdi.Gül, şöyle konuştu: