28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
16:00
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
1-048'
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
16:00
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
15:30
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
15:30
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
16:00
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
2-0DA
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
15:00
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
16:00
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
16:30
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
16:00
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
16:00
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Muhammed, ilk şampiyonasından altın madalyayla döndü

Siirt'te "Uslu dursun" diye boksa yönlendirilen Muhammed Sağır, ilk katıldığı şampiyonada altın madalya kazandı.

28 Eylül 2025 13:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Muhammed, ilk şampiyonasından altın madalyayla döndü
Siirt'te "Uslu dursun" diye spora yönlendirilen Muhammed Sağır, boksta katıldığı ilk şampiyonada altın madalya kazandı.

Merkez Hürriyet Ortaokulunda okuyan 12 yaşındaki Muhammed Sağır, evde sık sık yaramazlık yaptığı gerekçesiyle ailesi tarafından uslu durması için geçen yıl özel bir boks kulübüne yönlendirildi.

Kulübe uyum sağlayan Muhammed, kısa sürede kendini geliştirerek müsabakalara katılacak seviyeye ulaştı.


Türkiye Boks Federasyonu tarafından temmuzda Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na katılan Muhammed, çıktığı beş maçı da kazanarak altın madalya elde etti.

Muhammed, başarısına yenilerini eklemek için okul çıkışlarında ve hafta sonu belirlenen saatlerde salona gelerek antrenmanlarına devam ediyor, gelecek yıl yapılacak müsabakalara hazırlanıyor.

 - "Şampiyon olmak güzel bir duygu"

Muhammed Sağır, AA muhabirine, katıldığı ilk şampiyonada altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

İleride büyük bir boksör olmayı hedeflediğini anlatan Muhammed, geçen yıl başladığı boksta bu yıl derece yaptığını söyledi.

Boksu sevdiğini, en büyük hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkesini temsil etmek olduğunu dile getiren Muhammed, şunları kaydetti:

"Boksa başladığım zaman kimse bana güvenmiyordu. Ailem ve çevrem de bana güvenmiyordu ama hocam bana güvendi. Beraber başardık. Altın madalya alırken hocamla birlikte ağladık. Şampiyon olmak güzel bir duygu. İleride şampiyonluklar elde ederek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

 - "Kötü yerlere yöneleceğine onu spora teşvik ettik"

Antrenör Selami Gül ise uzun yıllar boks yaptıktan sonra son iki yıldır antrenörlük yaptığını söyledi.

Çocuk ve gençlere boksu sevdirmeye çalıştığını belirten Gül, Muhammed'in gelecek adına umut vadettiğini dile getirdi.

Gül, şöyle konuştu:

"Muhammed kenar mahallede yaşayan, maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu. Aynı zamanda benim de uzaktan akrabam. Ailesi çocuğun yaramazlık yaptığını dile getirdikten sonra onunla görüştük. Bir iki gün yanımıza geldi. Baktık ki onda bir cevher var onu boksa yönlendirdik. Kötü yerlere yöneleceğine onu spora teşvik ettik. Çok şükür bu sene ilk katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 5 maç alarak hem de üstün performans sergileyerek Türkiye şampiyonu oldu. Altın madalya kazandığında yaşadığımız duygu tarif edilemezdi. Şampiyonluk maçının ardından yanıma geldi, gözlerinin dolduğunu gördüm. Hakem elini kaldırdıktan sonra ring kenarına gelip bana sarıldı ve ağladı. Ben de duygulandım, birlikte ağladık. Bu, benim için harika bir andı ve ömür boyu unutamayacağım bir anı oldu."

