Muhammed Gümüşkaya takımdan ayrılıyor

genç futbolcuiçin işler istediği gibi gitmiyor.forma şansı vererek ilk 11'de sık sık tercih ettiği genç futbolcu, İsmail Kartal döneminde forma şansı bulamamış vekiralanmıştı.da gözüne giremeyen 21 yaşındaki futbolcu yine takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını GZT Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Muhammed Gümüşkaya Jorge Jesus'un gözüne giremedi.Kalabalık kadroda forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki futbolcu için Portekizli hoca kiralanabilir raporu verdi. Genç futbolcu ile hem Giresunspor hem de Göztepe yakından ilgileniyor.Göztepe, Fenerbahçe ile son dönemde ikili ilişkilerini çok geliştirdi. Mehmet Sepil'in ardından sahip değiştiren İzmir temsilcisi sarı-lacivertlilerden Uğur Kaan Yıldız ve Emir Ortakaya'yı kadrosuna kattı. Sarı Kanarya da Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağladı.Muhammed Gümüşkaya'nın durumunu da yakından takip eden sarı-kırmızılı ekibin bu transferde ikili ilişkilerden dolayı bir adım önde olduğu belirtildi. Giresunspor'un da durumunu yakından takip ettiği genç futbolcu için Fenerbahçe'nin şart olarak oynama garantisi talip edeceği ifade edildi.