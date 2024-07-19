Muhammed Furkan Özbek: ''Tek hayalim olimpiyat madalyası''

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi halterde temsil edecek tek sporcu Muhammed Furkan Özbek, kariyerinde tek eksik olan olimpiyat madalyasını kazanmayı hedefliyor.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada, milli haltercinin görüşlerine yer verildi.



Kariyerinde iki Avrupa şampiyonluğu, bir dünya üçüncülüğü bulunan Muhammed Furkan, "Tek hayalim olimpiyat madalyası. Olimpiyata hazırlıklarımı özetlemek gerekirse daha önce hiç olmadığım bir formdayım ve kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Antrenmanlarda ki derecelerim şu ana kadar ulaştığım en iyi dereceler. Her şey çok iyi olacak. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları benim için direkt bir hedefti. Asıl olan oradaki mücadele ve azim olacak." ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU