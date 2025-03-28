Muğlaspor'un kalesi gole kapalı

Muğlaspor'un devre arasında Elazığspor'dan transfer ettiği kaleci İsmet Yumakoğulları çıktığı 8 karşılaşmada da kalesini gole kapattı

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor'un kalesi gole kapalı
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28 Mart 2025 17:03
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 9 galibiyetle bitime 5 maç kala en yakın rakibinin 6 puan önünde şampiyonluğa koşan Muğlaspor'un devre arasında Elazığspor'dan transfer ettiği kaleci İsmet Yumakoğulları çıktığı 8 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

Muğla'ya şampiyonluk yarışında müthiş katkı veren 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, 8 maçta hiç gol yemedi. Yeşil-beyazlı ekip bu periyotta topladığı puanlarla şampiyonluk ve 2'nci Lig'e çıkışını ilan etmeye çok yaklaştı.

Kulübün sosyal medya sayfaları da İsmet'in elinde, "Dur" yazılı trafik işareti bulunan fotoğrafını paylaşıp, "Kale gole kapalı" yazdı.
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