Muğlaspor liderliği ıskaladı

Muğlaspor, Silivrispor'la 0-0 berabere kalarak liderlik şansını kaçırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor liderliği ıskaladı
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10 Aralık 2024 15:22
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Silivrispor'la evinde golsüz berabere kalan Muğlaspor, haftayı liderlik koltuğunda tamamlaması fırsatını kaçırdı.

Zirvenin sürekli el değiştirdiği grupta Balıkesirspor, İnegöl Kafkasspor galibiyetiyle 26 puanı ulaşıp koltuğun yeni sahibi oldu. Hatfanın son maçında dün Silivrispor'u ağırlayan Muğlaspor, golsüz beraberlikle fırsat tepti. Rakibini yense puanını 27 yaparak yeniden lider olacak Muğlaspor, 25 puanla aynı puandaki Silivrispor'un ardından üçüncü sırada kaldı.
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