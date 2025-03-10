Muğlaspor hükmen zirvede

Muğlaspor 3. Lig 2. Grup'ta bu hafta rakibi maçtan önce ligden çekilme kararı alınca maçı hükmen kazanmış oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor hükmen zirvede
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10 Mart 2025 13:01
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan Muğlaspor, bu hafta maç yapmadan 3 puanı hanesine yazdırarak son 8 hafta öncesi liderlik koltuğuna tek başına kurulmayı garantiledi.

Adıyaman FK deplasmanına giden Muğlaspor, düşme hattında son sırada olup umutları tükenen rakibi karşılaşmadan önce ligden çekilme kararı alınca maç saati sahaya çıkıp kendi arasında antrenman yaptı. Hakem Emre Can Furuncu, Adıyaman ekibi Kahta İlçe Stadı'ndaki maça çıkmayınca seremoninin ardından karşılaşmayı tatil etti.

Grupta üst üste 6'ncı galibiyetini maç yapmadan hanesine yazdırmayı garantileyen Muğlaspor, Balıkesir'den gelen haberle çifte sevinç yaşadı.

Haftalardır yeşil-beyazlıların averajla önünde liderlik koltuğunda oturan Balıkesirspor, evinde ilk yarısını önde tamamladığı maçta Tire 2021 FK'ya 2-1 yenilip zirveden oldu. Adıyaman maçı tescillenince puanını 45'e çıkaracak Muğlaspor, ikili averajının da iyi olduğu Balıkesir temsilcisine 3 puanlık fark atacak.


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