Muğlaspor'da 18 yıllık özlem bitti

18 yıl aradan sonra yeniden 2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor, zorlu yılların ardından tarihi bir başarıya imza attı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Muğlaspor'da 18 yıllık özlem bitti
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21 Nisan 2025 16:03
Amatör lige kadar düşen Muğlaspor küllerinden doğarak 18 yıl sonra adını 2'nci Lig'e yazdırmanın gururunu yaşıyor. Ege'nin köklü ekibi, 2007'de 2'nci Lig'e veda ettikten sonra iki kez de 3'üncü Lig'den de düşüp kurtulmayı başardı. 2010-2016 ve 2021-2024 yılları arasını amatör ligde geçiren Muğlaspor, geçen sezon 3'üncü Lig'e yükseldikten sonra bekleme yapmadan 2'nci Lig'e çıktı.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde oluşturduğu kadroyla aylardır zirveyi bırakmayan Muğlaspor, deplasmanda Silivrispor'u 4-0 yenerek son hafta öncesi şampiyonluğunu ilan etti. 18 yıl sonra adını 2'nci Lig'e yazdıran Muğlaspor'da İstanbul Silivri Müjdat Gürsu Stadı'nda oynanan 90 dakikanın bitiminde saha bayram yerine döndü.

Yeşil-beyazlı futbolcular, 'Şampiyon Muğlaspor' yazılı tişörtlerle tarihi zaferi deplasmanda kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlar, yönetim ve aileleriyle paylaştı. Muğla'ya dönüşte taraftarlar takımlarını havalimanında ve gece geç saatlerde Menteşe ilçe merkezinde meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

Bu sezon evi Muğla Atatürk Stadı'nın tribünlerinin çürük olduğu gerekçesiyle yıkılmasıyla haftalarca farklı statlarda oynayan, ardından iç sahada portatif tribünlerle az sayıda taraftarı önünde sahaya çıkan, aylarca mali destek bulamayan Muğla ekibi engellere rağmen şampiyon oldu. Muğlaspor şampiyonluk kupasını cumartesi günü evinde Mazıdağı Fosfatspor'la oynayacağı son maçın ardından alıp kutlama yapacak.

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