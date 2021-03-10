Mücize gerçek oldu, Porto Juventus'u eledi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Juventus, sahasında Porto'yu konuk etti.



İlk maçı 2-1 kaybeden Juventus, ikinci maçı 3-2 kazanmasına rağmen deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve Porto çeyrek finale yükseldi.



Karşılaşmanın ilk yarısında Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Taremi'ye yaptığı hareketin ardından Hollandalı hakem Bjork Kuipers penaltı noktasını gösterdi. Sergio Oliviera'nın penaltısı ile Porto öne geçti ve ilk yarı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarının hemen başında 49. dakikada Chiesa maça eşitliği getiren isim olurken 54. dakikada Portolu Taremi, ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.



63'te bir kez daha sahneye çıkan Chiesa'nın golüyle bu kez Juventus öne geçti, kalan dakikalarda başka gol olmayınca normal süre 2-1 bitti ve uzatmalara geçildi.



115'TEN SONRA HEYECAN FIRTINASI



İlk uzatma devresinde gol olmazken ikinci uzatma devresi ise adeta ayrı bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Dakikalar 115'i gösterdiğinde Sergio Oliveira maça eşitliği getirdi. 117'ye gelindiğinde ise Juventus Rabiot ile bir kez daha öne geçti. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca Porto tur atlayan taraf oldu.



Mücadelede Milli futbolcumuz Merih Demiral ilk 11'de başladığı maçta 120 dakika sahada kaldı.



Porto bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken Juventus ise Devler Ligi macerasını tamamladı.



