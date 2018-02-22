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Mourinho'dan Guardiola'ya: "Biz kaybederken bile saygıyla kaybettik"

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Pep Guardiola'yı hedef aldı.

Kaynak: Sporx.com
Mourinho'dan Guardiola'ya: 'Biz kaybederken bile saygıyla kaybettik'
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22 Şubat 2018 04:24
Manchester United Menajeri Jose Mourinho, FA Cup'ta Wigan'a mağlup oldukları maçın ardından olayların içinde yer alan Manchester City Menajeri Pep Guardiola'ya göndermede bulundu. Mourinho, kendilerinin de Bristol City'ye elendiklerini ancak farklı davranışlar sergilediklerini söylerken; "Lig Kupası'nda alt ligden bir takıma kaybettik ama Manchester United menajeri olarak şunu söyleyebilirim ki, büyük bir takımın hocası olarak hareket ettim. Saygınlığımı kaybetmedim. Mağlubiyette bile büyük bir takım gibiydik." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin Wigan'a 1-0 mağlup olarak FA Cup'a yenildikleri ve elendikleri maçın ardından Guardiola ve rakip teknik ekip arasında olaylar çıkmıştı.



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