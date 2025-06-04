Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında rekorları alt üst eden İsmail Kartal, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırınca sözleşmesi uzatılmamış ve yollar ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adamın yerine ise; dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho takımın başına getirildi. Büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho'nun yaşattığı hayal kırıklığı da büyük oldu.
Portekizli de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı üstelik ezeli rakibinden 11 puan yiyerek. Jose'nin Fenerbahçe'si sadece kupaları kaybetmedi. Aynı zamanda İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinin de gerisinde kaldı. Mourinho, istatistiki birçok veride İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ni yakalayamadı. İşte o veriler;
JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'Sİ:
Reyting: 7.05
Maç Başına Attığı Gol: 2.5
Maç Başına Toplam Şut: 17.4
Maç Başına İsabetli Şut: 6.8
Topla Oynama: 54.4%
İsabetli Pas: 369
Gol yemediği maç: 12
Maç Başına Yenilen Gol: 1.1
Maç Başına Top Çalma: 16.2
Maç Başına Kazanılan İkili
Mücadele Yüzdesi: 52.1%
Kazanılan Hava Topu
Mücadelesi Yüzdesi: 51.4%
İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE'Sİ:
Reyting: 7.11
Maç Başına Attığı Gol: 2.6
Maç Başına Toplam Şut: 17.6
Maç Başına İsabetli Şut: 7.1
Topla Oynama: 56.9%
İsabetli Pas: 384
Gol yemediği maç: 17
Maç Başına Yenilen Gol: 0.8
Maç Başına Top Çalma: 16.9
Maç Başına Kazanılan İkili
Mücadele Yüzdesi: 53.1%
Kazanılan Hava Topu
Mücadelesi Yüzdesi: 55.6%
Portekizli de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı üstelik ezeli rakibinden 11 puan yiyerek. Jose'nin Fenerbahçe'si sadece kupaları kaybetmedi. Aynı zamanda İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinin de gerisinde kaldı. Mourinho, istatistiki birçok veride İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ni yakalayamadı. İşte o veriler;
JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'Sİ:
Reyting: 7.05
Maç Başına Attığı Gol: 2.5
Maç Başına Toplam Şut: 17.4
Maç Başına İsabetli Şut: 6.8
Topla Oynama: 54.4%
İsabetli Pas: 369
Gol yemediği maç: 12
Maç Başına Yenilen Gol: 1.1
Maç Başına Top Çalma: 16.2
Maç Başına Kazanılan İkili
Mücadele Yüzdesi: 52.1%
Kazanılan Hava Topu
Mücadelesi Yüzdesi: 51.4%
İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE'Sİ:
Reyting: 7.11
Maç Başına Attığı Gol: 2.6
Maç Başına Toplam Şut: 17.6
Maç Başına İsabetli Şut: 7.1
Topla Oynama: 56.9%
İsabetli Pas: 384
Gol yemediği maç: 17
Maç Başına Yenilen Gol: 0.8
Maç Başına Top Çalma: 16.9
Maç Başına Kazanılan İkili
Mücadele Yüzdesi: 53.1%
Kazanılan Hava Topu
Mücadelesi Yüzdesi: 55.6%
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<