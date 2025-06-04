Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinin gerisinde kaldı. Jose, birçok istatistiki veride Kartal'ı geçemedi.

calendar 04 Haziran 2025 08:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
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Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında rekorları alt üst eden İsmail Kartal, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırınca sözleşmesi uzatılmamış ve yollar ayrılmıştı. Tecrübeli teknik adamın yerine ise; dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho takımın başına getirildi. Büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho'nun yaşattığı hayal kırıklığı da büyük oldu.

Portekizli de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı üstelik ezeli rakibinden 11 puan yiyerek. Jose'nin Fenerbahçe'si sadece kupaları kaybetmedi. Aynı zamanda İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinin de gerisinde kaldı. Mourinho, istatistiki birçok veride İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ni yakalayamadı. İşte o veriler;

JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'Sİ:

Reyting: 7.05


Maç Başına Attığı Gol: 2.5

Maç Başına Toplam Şut: 17.4

Maç Başına İsabetli Şut: 6.8

Topla Oynama: 54.4%

İsabetli Pas: 369

Gol yemediği maç: 12

Maç Başına Yenilen Gol: 1.1

Maç Başına Top Çalma: 16.2

Maç Başına Kazanılan İkili

Mücadele Yüzdesi: 52.1%

Kazanılan Hava Topu

Mücadelesi Yüzdesi: 51.4%

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE'Sİ:

Reyting: 7.11

Maç Başına Attığı Gol: 2.6

Maç Başına Toplam Şut: 17.6

Maç Başına İsabetli Şut: 7.1

Topla Oynama: 56.9%

İsabetli Pas: 384

Gol yemediği maç: 17

Maç Başına Yenilen Gol: 0.8

Maç Başına Top Çalma: 16.9

Maç Başına Kazanılan İkili

Mücadele Yüzdesi: 53.1%

Kazanılan Hava Topu

Mücadelesi Yüzdesi: 55.6% 


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