Fenerbahçe, 3 günlük iznin ardından milli ara sonrasındaki Samsunspor deplasmanının hazırlıklarına başladı.



Teknik Direktör Jose Mourinho takım toplantısında oyuncularına disiplin uyarısında bulundu.



Takım içinde tartışmalara izin vermeyeceğini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Herkes bu takımın bir parçası ve buna göre davranmak, formanın hakkının herkes sahada vermek zorunda" ifadelerini kullandı.







