Fenerbahçe'de geride kalan sezon büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanırken, Jose Mourinho yönetimindeki teknik ekipte kapsamlı bir değişim süreci başlıyor.
TEKNİK EKİP İLE YOLLAR AYRILDI
Sarılacivertliler, Portekizli teknik adamın yardımcıları Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile yollarını ayırdı.
KARARI MOURINHO ALDI
Bu kararın kulüp yönetiminden değil, bizzat Jose Mourinho'dan geldiği öğrenildi. Deneyimli teknik adam, mevcut yardımcı kadrosuyla ilgili olumsuz bir değerlendirme yaptı ve yeni bir teknik ekip talebini doğrudan yönetime iletti.
ŞANLI VE GÖNÜL İSİMLERİ GÜNDEMDE
Mourinho'nun, daha genç ve farklı yapıya sahip bir ekiple çalışmak istediği belirtildi. Yönetim ise bu talebi kabul ederken, yeni oluşacak teknik kadroda en az bir Türk antrenörün yer almasını istiyor.
Bu doğrultuda öne çıkan ilk isim, kulüp efsanelerinden Tuncay Şanlı oldu. Sakarya, Ümraniye ve son olarak Çorum'u çalıştıran Şanlı, 2002-2007 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymiş, ardından Middlesbrough ile Avrupa kapısını açmıştı.
En son Ümit Milli Takım teknik direktörlüğünü bırakan Gökhan Gönül ise Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı Avrupa Ligi maçında topa kafasını koyup kanlar içinde kaldığı görüntüsüyle hafızalarda yer etmişti.
TEKNİK EKİP İLE YOLLAR AYRILDI
Sarılacivertliler, Portekizli teknik adamın yardımcıları Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile yollarını ayırdı.
KARARI MOURINHO ALDI
Bu kararın kulüp yönetiminden değil, bizzat Jose Mourinho'dan geldiği öğrenildi. Deneyimli teknik adam, mevcut yardımcı kadrosuyla ilgili olumsuz bir değerlendirme yaptı ve yeni bir teknik ekip talebini doğrudan yönetime iletti.
ŞANLI VE GÖNÜL İSİMLERİ GÜNDEMDE
Mourinho'nun, daha genç ve farklı yapıya sahip bir ekiple çalışmak istediği belirtildi. Yönetim ise bu talebi kabul ederken, yeni oluşacak teknik kadroda en az bir Türk antrenörün yer almasını istiyor.
Bu doğrultuda öne çıkan ilk isim, kulüp efsanelerinden Tuncay Şanlı oldu. Sakarya, Ümraniye ve son olarak Çorum'u çalıştıran Şanlı, 2002-2007 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymiş, ardından Middlesbrough ile Avrupa kapısını açmıştı.
En son Ümit Milli Takım teknik direktörlüğünü bırakan Gökhan Gönül ise Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı Avrupa Ligi maçında topa kafasını koyup kanlar içinde kaldığı görüntüsüyle hafızalarda yer etmişti.