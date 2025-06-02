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Mourinho'dan teknik ekipte büyük revizyon! Eski Fenerbahçeliler gündemde!

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, daha genç ve farklı yapıya sahip bir ekiple çalışmak istediğini belirtince Foti, Rapetti, Fatiga ve Cerra ile yollar ayrıldı. Portekizli'ye Türk yardımcı aranıyor.

calendar 02 Haziran 2025 10:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Mourinho'dan teknik ekipte büyük revizyon! Eski Fenerbahçeliler gündemde!
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Fenerbahçe'de geride kalan sezon büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanırken, Jose Mourinho yönetimindeki teknik ekipte kapsamlı bir değişim süreci başlıyor.

TEKNİK EKİP İLE YOLLAR AYRILDI


Sarılacivertliler, Portekizli teknik adamın yardımcıları Salvatore Foti, Stefano Rapetti, Luca Fatiga ve Giovanni Cerra ile yollarını ayırdı.

KARARI MOURINHO ALDI

Bu kararın kulüp yönetiminden değil, bizzat Jose Mourinho'dan geldiği öğrenildi. Deneyimli teknik adam, mevcut yardımcı kadrosuyla ilgili olumsuz bir değerlendirme yaptı ve yeni bir teknik ekip talebini doğrudan yönetime iletti.

ŞANLI VE GÖNÜL İSİMLERİ GÜNDEMDE

Mourinho'nun, daha genç ve farklı yapıya sahip bir ekiple çalışmak istediği belirtildi. Yönetim ise bu talebi kabul ederken, yeni oluşacak teknik kadroda en az bir Türk antrenörün yer almasını istiyor.

Bu doğrultuda öne çıkan ilk isim, kulüp efsanelerinden Tuncay Şanlı oldu. Sakarya, Ümraniye ve son olarak Çorum'u çalıştıran Şanlı, 2002-2007 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymiş, ardından Middlesbrough ile Avrupa kapısını açmıştı.

En son Ümit Milli Takım teknik direktörlüğünü bırakan Gökhan Gönül ise Fenerbahçe'nin Benfica ile oynadığı Avrupa Ligi maçında topa kafasını koyup kanlar içinde kaldığı görüntüsüyle hafızalarda yer etmişti. 

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