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Mourinho: ''CR7 gibinde en iyisi Premier League''

Manchester United Menajeri Jose Mourinho, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a gitmesinin ardından artık en iyi ligin Premier League olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mourinho: ''CR7 gibinde en iyisi Premier League''
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17 Temmuz 2018 17:12
Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho takımı ile beraber sezon öncesi hazırlıkları için Los Angeles'a gitti. Burada basına konuşan Mourinho, yine iddalı açıklamalarda bulundu.

Ronaldo'nun transferinin dünya futbolunu nasıl etkilediği hakkında yorumlarda bulunan Portekizli teknik adam, "Artık Premer Lig, dünyadaki en çekişmeli ve en kaliteli lig oldu. Ronaldo'nun transferi her şeyi değiştirdi. Artık insanlar İtalya ligini Ronaldo için, İspanya liginin Messi için, İngiltere ligini ise en iyi lig olduğu için takip edecek. Juventus'u bu transferinden dolayı tebrik etmek istiyorum, hem futbol olarak hem reklam olarak hem de pazarlama olarak çok iyi bir hamle oldu." ifadelerini kullandı.

"İTALYA'YA DÖNMEK İSTERİM"

İtalya'nın İnter kulübü tarafından çok sevilen ve bu takımın taraftarı tarafından geri gelmesi istenen 55 yaşındaki teknik adam, İtalya'ya geri dönme gibi bir isteği olup olmadığı sorulunca, "İtalya'ya dönüp teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi'nde Inter veya Juventus'a karşı oynamak isterim" yanıtını verdi.

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