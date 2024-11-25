Motokros Şampiyonası sezon finali "Bekir Yunus Uçar" anısına yapıldı

Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın sezon finali, merhum Bekir Yunus Uçar anısına düzenlendi; 107 sporcu mücadele etti ve 13 farklı sınıfta 2024 şampiyonları belirlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Motokros Şampiyonası sezon finali 'Bekir Yunus Uçar' anısına yapıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2024 00:55
Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın 5. ayağı ve sezon finali, geçirdiği kalp krizi sonucu 25 Ağustos'ta 51 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) kurucu başkanı Bekir Yunus Uçar anısına Balıkesir'de gerçekleştirildi.

TMF'den yapılan açıklamaya göre, Gönen ilçesinde Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda yapılan Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın final mücadelesinde 107 sporcu şampiyonluk için yarıştı.

MX sınıfında Şakir Şenkalaycı, MX1 sınıfında Mustafa Çetin, MX2 sınıfında Ata Yağız Kuzu, MX2 junior sınıfında Efe Kemal Hıd, MX125 sınıfında Mehmet Yiğit Kara, kadınlar sınıfında Selen Tınaz, senior sınıfında Volkan Özgür, veteran sınıfında Hüseyin Neziroğlu, 85cc sınıfında Efe Okur, 65cc sınıfında Yağız Kaya, 50cc sınıfında Yiğit Alp Karabatak, 50 mini sınıfında Yusuf Ali Kolay ve E-50 sınıfında Ömer Kudu 2024 yılının şampiyonları oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery