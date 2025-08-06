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Moryke Fofana'nın Türkiye'deki 5. takımı açıklandı

2017 yılından beri kariyerini Türkiye'de sürdüren 33 yaşındaki sol açık Moryke Fofana, Iğdır FK ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 06 Ağustos 2025 17:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Moryke Fofana'nın Türkiye'deki 5. takımı açıklandı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moryke Fofana'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen 33 yaşındaki Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Ailemize hoş geldin Moryke Fofana" başlığıyla Fofana'nın transferinin gerçekleştiği bildirilen açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen Moryke Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yeni transferimiz Fofana'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'DEKİ 5. TAKIMI

2017 yılından bu yana Türkiye'de futbol kariyerini sürdüren Fildişili futbolcu; Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Samsunspor ve Manisa FK gibi takımların formasını giydi. Fofana, özellikle Süper Lig ve 1. Lig tecrübesiyle Iğdır FK'ya önemli katkı sağlaması beklenen isimler arasında yer alıyor.


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