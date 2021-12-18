Morutan: "Bir şanssızlık var üstümüzde"

Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Morutan, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Morutan: 'Bir şanssızlık var üstümüzde'
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18 Aralık 2021 21:58
Olimpiu Vasile Morutan
Olimpiu Vasile Morutan
Galatasaray
Galatasaray'ın genç yıldızı Olimpiu Morutan, 1-1 biten Başakşehir maçının ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Morutan, "İyi maç çıkardık. İyi oynadık ama takım olarak bir türlü kazanamıyoruz. Takımıma her zaman yardım etmek istiyorum. Bir şanssızlık var üstümüzde. Önümüzdeki maçta kazanıp bu şanssızlıktan kurtulmak istiyoruz." dedi.

Rumen oyuncu, "Bu akşam takım olarak çok istekliydik. Böyle devam edersek, önümüzdeki haftalarda muhakkak kazanacağız, galibiyetler gelecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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