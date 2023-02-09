Morata ve Griezmann'dan depreme destek

Milli oyuncu Merih Demiral, Ronaldo'nun imzalı formasının açık artırmaya çıkacağını açıklamıştı. Demiral, bugün de kampanyaya Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Antoine Griezmann'ın da katılacağını duyurdu.



Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Madrid'den Alvaro Morata ve Anto Griezmann ile görüştüm. Tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını söylediler ve kampanyamıza imzalı formalarını bağışladılar. Formaların açık artırmayla satışından elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacaktır" dedi.



RONALDO VİDEO ATACAK



Merih Demiral, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından başlattığı yardım kampanyası ile ilgili HaberTürk'te açıklamalarda bulundu.



Demiral, "Öncelikle tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Başımız sağ olsun. Şu an Twitter'da yardım amaçlı formaları satışa çıkarıyoruz. Uzakta da olsam, işin içinde olmaya çalışıyorum. Dün Ronaldo ile konuştum, çok üzgün olduğunu ve elinden geleni yapacağını söyledi. Onun ardından formasını satışa çıkardık. Bonucci ve Dybala'nın da formalarını satışa çıkardık. Çok olumlu tepkiler aldık. Açık artırmaya çıkardığımız formalara verilen teklif 5 milyon liraya ulaştı. Bu parayı Ahbap'a bağışlayacağız. Dün Ronaldo ile konuştum, çok üzgün olduğunu ve elinden geleni yapacağını söyledi. Bir saat önce Ronaldo'yla yine konuştum, kendisi video da atacak" dedi.





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