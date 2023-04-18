Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant, bileğindeki sakatlığı hakkında konuştu ve "hayatının mevcut gidişatında bu duruma şaşırmadığını" söyledi.



Morant, sağ elini yeniden sakatladıktan sonra Grizzlies'in Los Angeles Lakers'a karşı ilk tur playoff serisinin 2. maçında oynayıp oynayamayacağından emin olmadığını belirtti.



Grizzlies yıldızı, sakatlığının bu sezon yaşadığı zorlukların son örneği olduğunu açıkladı:



"Zor, özellikle de bu sezon yaşadığım onca şeyden sonra. Arkadaşlarımla sahada olmaya odaklıydım. Oynamamın risk altında olduğu bir başka durum daha yaşıyorum. Bu noktada artık hayatımın gidişatına şaşırmıyorum bile. Bilemiyorum, artık her şeye karşı hissizleşmiş durumdayım. Her şey birbiri ardına geliyor..."



Morant, bu sezon bir gece kulübündeyken Instagram canlı yayınında silahını gösterdikten sonra NBA tarafından sekiz maç uzaklaştırılmış ve ayrıca geçen yıl içinde saha dışında karıştığı birçok başka olay nedeniyle de polis tarafından soruşturma altına alınmıştı.





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