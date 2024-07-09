Montero'ya İspanya'dan iki talip!

İspanyol ekipleri Alaves ve Espanyol, Beşiktaş'tan Francisco Montero ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Montero'ya İspanya'dan iki talip!
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09 Temmuz 2024 19:59
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunma oyuncusu Francisco Montero'ya İspanya'dan iki talip birden çıktı.

BEŞİKTAŞ'LA TEMASA GEÇTİLER

Relevo'da yer alan habere göre, Alaves ve Espanyol, Montero ile ilgileniyor. İki kulübün, 25 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında bilgi almak için Beşiktaş'la temasa geçtiği belirtildi.

TRANSFER İÇİN SEÇENEK

Alaves ve Espanyol'un, Montero için düşündüğü transfer formülünün ise satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği olduğu öne sürüldü.

Yabancı kontenjanını açmak isteyen Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusunun ayrılığı konusunda zorluk çıkarması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

Beşiktaş'ın daha önce Hamburg ve Arouca'ya kiralık olarak gönderdiği Montero'nun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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