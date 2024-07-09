Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunma oyuncusu Francisco Montero'ya İspanya'dan iki talip birden çıktı.
BEŞİKTAŞ'LA TEMASA GEÇTİLER
Relevo'da yer alan habere göre, Alaves ve Espanyol, Montero ile ilgileniyor. İki kulübün, 25 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında bilgi almak için Beşiktaş'la temasa geçtiği belirtildi.
TRANSFER İÇİN SEÇENEK
Alaves ve Espanyol'un, Montero için düşündüğü transfer formülünün ise satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği olduğu öne sürüldü.
Yabancı kontenjanını açmak isteyen Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusunun ayrılığı konusunda zorluk çıkarması beklenmiyor.
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ
Beşiktaş'ın daha önce Hamburg ve Arouca'ya kiralık olarak gönderdiği Montero'nun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
BEŞİKTAŞ'LA TEMASA GEÇTİLER
Relevo'da yer alan habere göre, Alaves ve Espanyol, Montero ile ilgileniyor. İki kulübün, 25 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında bilgi almak için Beşiktaş'la temasa geçtiği belirtildi.
TRANSFER İÇİN SEÇENEK
Alaves ve Espanyol'un, Montero için düşündüğü transfer formülünün ise satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği olduğu öne sürüldü.
Yabancı kontenjanını açmak isteyen Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusunun ayrılığı konusunda zorluk çıkarması beklenmiyor.
BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ
Beşiktaş'ın daha önce Hamburg ve Arouca'ya kiralık olarak gönderdiği Montero'nun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.