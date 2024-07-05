Monaco, Fenerbahçe'den Papagiannis ile anlaştı!

Fransız ekibi Monaco'nun Fenerbahçe Beko forması giyen Georgios Papagiannis ile anlaştığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Monaco, Fenerbahçe'den Papagiannis ile anlaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Temmuz 2024 13:41
Yeni sezon için kadro planlamalarını yapan Fenerbahçe Beko'nun 27 yaşındaki Yunan yıldızı Georgios Papagiannis için flaş bir iddia ortaya atıldı. 

Sportal.gr'nin haberine göre; Fransız ekibi Monaco, Yunan pivotu Georgios Papagiannis, AS Monaco ile anlaştığı öne sürüldü.

Monaco'nun bu transfer için Fenerbahçe'ye buy-out bedeli ödeyeceği belirtildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Papagiannis, EuroLeague'de 38 maçta forma giyerken 7.2 sayı, 4.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Tecrübeli isim, Fenerbahçe ile Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci de yaşadı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery