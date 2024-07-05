Monaco, Fenerbahçe'den Papagiannis ile anlaştı!

Yeni sezon için kadro planlamalarını yapan Fenerbahçe Beko'nun 27 yaşındaki Yunan yıldızı Georgios Papagiannis için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Sportal.gr'nin haberine göre; Fransız ekibi Monaco, Yunan pivotu Georgios Papagiannis, AS Monaco ile anlaştığı öne sürüldü.



Monaco'nun bu transfer için Fenerbahçe'ye buy-out bedeli ödeyeceği belirtildi.



SEZON İSTATİSTİKLERİ



Papagiannis, EuroLeague'de 38 maçta forma giyerken 7.2 sayı, 4.8 ribaund ortalamaları yakaladı. Tecrübeli isim, Fenerbahçe ile Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci de yaşadı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU